Feest van Verbinding bij ’t Moment in Veelerveen

VEELERVEEN – Vandaag werd bij het kerkje ’t Moment in Veelerveen het Feest van Verbinding gevierd.
De dag begon om 10.00 uur met een Bijbelse presentatie rondom het thema “Waar gaan we naartoe?” In de middag konden bezoekers rond de kerk en in de privé-tuin genieten van een gezellige markt met diverse kraampjes. Er waren kunstwerken, zoals de schilderijen van Ietje Röhr, quilts, boeken, honing, zeep, ijs en nog veel meer te ontdekken – voor ieder wat wils.
Ook aan de kinderen was gedacht: circus Stip zorgde voor leuke circusactiviteiten. Daarnaast was er live muziek en werden er ouderwetse spekdikken gebakken. Op het terras hing een gemoedelijke sfeer waar bezoekers genoten van het zonnetje, de muziek en lekkernijen, geserveerd door Marianne en Hans.
Het was een dag vol ontmoeting, plezier en gezelligheid in Veelerveen.
Foto’s: Catharina Glazenburg