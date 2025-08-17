VLAGTWEDDE – Gezellige strijd bij ECOtherm Vloerverwarming “Strijd der Besten”
Vanmiddag was de ECOtherm Vloerverwarming “Strijd der Besten” het laatste evenement van een geslaagde Week der Besten 2025 in Vlagtwedde.
Na ruim een week met heel veel activiteiten streden maar liefst tien teams van zes personen om de titel in een mooie spellenreeks. Fanatiek als het moest maar de gezelligheid stond bovenaan.
Uiteindelijk was het team “Zonnekont” de winnaar, gevolgd door de Wollinghuizerweg op de tweede plek en de Mallemeulen behaalde de derde plaats.
In alle activiteiten van deze week werd ook de “Buurtbattle” gestreden, op de eerste plaats van deze strijd eindigde de Boermarke/Boerhoorn als eerste, buurtvereniging “de Mallemeulen” eindigde als tweede, De Wollinghuizerweg werd derde en de Onstwedderweg eindide als vierde.
De prijs voor de mooiste straatversiering was voor de Boermarke, Wollinghuizerweg werd tweede en de Mallemeulen eindigde hier op de derde plek.
