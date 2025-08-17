Klaas en Trijn ten Have vieren briljanten huwelijksfeest

STADSKANAAL – Gisteren waren Klaas en Trijn ten Have 65 jaar getrouwd.
Wethouder Goedhart Borgesius feliciteerde gistermorgen namens de gemeente Stadskanaal het echtpaar Klaas en Trijn ten Have-Haaijer met hun 65 jarig huwelijksfeest.
Klaas, geboren op 8 juli 1936 in Onstwedde, en Trijn, geboren op 7 september 1939 in Wedde, hebben elkaar bij de Wilhelminaboom in Vlagtwedde ontmoet. Nadat Klaas, als zoon van de bakker, ging studeren aan de Bakkersschool in Wageningen en vervolgens zijn militaire dienstplicht vervulde, stapte het stel op 16 augustus 1960 in Stadskanaal in het huwelijksbootje. Daarna vestigden ze zich in de woning naast hun bakkerij in Onstwedde. Trijn werkte in de winkel en deed de administratie. Klaas was bakker en bracht zijn producten ook rond. Dit deed hij tot zijn 62ste jaar. De bakkerij werd verkocht en het echtpaar verhuisde naar Sellingen en later naar Stadskanaal.
Het echtpaar heeft vier dochters. Inmiddels is de familie uitgebreid met zes kleinkinderen en een achterkleinkind.
Bron: Kanaalstreek
Catharina Glazenburg