DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Geeste, Haren
Vannacht vonden er inbraken plaats in speelhallen aan de Meppener Straße in Geeste en de Kirchstraße in Haren. In beide gevallen drongen de nog onbekende daders eerst met geweld de panden binnen en braken vervolgens de daar aanwezige geldautomaten open. Hoewel de daders in Geeste er met een nog onbekende buit vandoor gingen, gingen ze er volgens het huidige onderzoek in Haren met lege handen vandoor. Getuigen van de incidenten worden verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen via (05931) 940.
Papenburg
Zaterdagochtend vond op de Splitting Links in Papenburg een ernstig verkeersongeval plaats. Een 70-jarige man raakte daarbij zo ernstig gewond dat hij ter plaatse overleed. Hij reed rond 9.20 uur in de richting van Surwold toen hij door onbekende oorzaak de macht over het stuur verloor. Ter hoogte van de Von-Aelen-Anlage botste de auto tegen de voetgangersbrug en kwam vervolgens in het kanaal tot stilstand, waarna het voertuig in brand vloog. Naast politieagenten, waren ook de brandweer van Papenburg, 35 hulpverleners, twee ambulancepersoneel, een spoedarts en een geestelijk verzorger ter plaatse. De materiële schade wordt op € 80.000,- geschat.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg