Marije Van der Vliet wint Disney-puzzel bij recordpoging puzzelen

VLAGTWEDDE – In Vlagtwedde is afgelopen week een bijzondere recordpoging succesvol afgerond: het leggen van een Disney-puzzel van maar liefst 9000 stukjes. De start vond plaats op zaterdag 9 augustus om 10.00 uur met puzzelaars Martin Rozeveld, Giny Luth, Gretha Donkerbroek en Geesje Godlieb. Het doel was om de puzzel binnen een week compleet te krijgen.
Gedurende de hele week kwamen mensen uit de regio naar de Blokker/Top1Toys in het dorp om enthousiast mee te helpen. Sommigen legden slechts een paar stukjes, anderen kwamen wel drie keer per dag terug. Tegelijkertijd werd er actie gevoerd voor Make-A-Wish Nederland: voor €2 per donatie maakte men kans om de enorme puzzel te winnen.
Toen de puzzel voltooid was, mocht Naomi Wubs namens de organisatie Week der Besten een envelop trekken en maakte zij vervolgens de winnaar bekend: Marije Van der Vliet. Henk Vieregge belde haar dat zij gewonnen had en ze kwam daarna de puzzel in ontvangst nemen.
Vieregge bedankt iedereen die heeft meegeholpen deze puzzel te voltooien.
Tekst en video: Aike Godlieb, GenAmedia Nieuws
