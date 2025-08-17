Wandelen werkt! in Vlagtwedde

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 17 augustus, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST WEER BEWOLKING | TIJDELIJK WARMER

Na de zon van gisteren is er vannacht weer meer bewolking gekomen en er is ook opnieuw kans op een drup regen of motregen. Maar in de loop van de middag klaart het een beetje op en vanavond is het vrij helder. Maar dat is pas later op de dag, de maximumtemperatuur is ongeveer 22 graden en er staat ook vandaag een matige noordenwind: windkracht 3 tot 4.

Morgen en dinsdag keert de zomer weer een beetje terug want er is de hele dag meer zon en dan is er een zwakke tot matige wind uit het noord-oosten. Die combinatie is gunstig en het kan zomaar even 25 graden worden. En dinsdag komt er wellicht nog 1 of 2 graden bij.

Maar daarna gaan we met een noordenwind toch weer omlaag. Woensdag is 23 graden nog mogelijk maar er komt meer bewolking, donderdag en vrijdag is het 20 tot 22 graden en dan is er ook kans op enkele buien.