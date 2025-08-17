Weeringo Catering Outdoor Lasershow in Oude Pekela

OUDE PEKELA – Vrijdag 12 september schieten er weer allerlei patronen, animaties en/of beelden in de allermooiste kleuren over het parkeerterrein tegenover de molen De Onrust, oftewel de Weeringo Catering Outdoor Lasershow is weer bezig. Raak in extase van de allermooiste kleuren en afbeeldingen, en dat onder het genot van de opzwepende muziek.
Deze ervaring kunt u beleven op vrijdag 12 september om 21.00 uur op het parkeerterrein tegenover de molen De Onrust.
Deze spectaculaire show van licht en geluid duurt ongeveer 25 min en belooft een supermooi event te worden. De show wordt uitgevoerd door ShowlaserBlijham.
Bron: Jan de Jonge
Catharina Glazenburg