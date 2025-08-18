Boerenerf festival Hermans Dijkstra Midwolda

MIDWOLDA – De folkloristische dansgroep de Börgdaansers Verhildersum, taxatie van meegebracht klein zilver en sieraden, een show van kleding uit de eigen collectie, paarden van het Groninger ras en nog veel meer is er te beleven op het Boerenerf festival op 13 september, tijdens Open Monumentendag. Een leuk evenement voor jong en oud.
Centraal staat de grote herenboerderij uit 1858 met zijn enorme graanschuur omringt door een prachtige Engelse landschapstuin met slingerende wandelpaden.
De hele dag wordt er druk gewerkt. Meiden aan de was, knechten aan het werk met koren dorsen, vlas repelen en er is uitleg over naaien en breien. Op het erf lopen de herenboeren met hun dames en een heleboel kinderen in Ot en Sien kleding maken het beeld compleet. In en rond de museumboerderij is te zien hoe de rijke landbouwer rond 1900 leefde en werkten. Met de pronkkamers, de rijk versierde gangen, de keuken, schuur en karnhuis, de imposante kelderruimtes en koe- en paardenstallen gaat u terug in de tijd.
In de grote graanschuur wordt ’s morgens en ’s middags een kledingshow gegeven met rijke boeren, gegoede burgers met hun kinderen, landarbeiders, turfgravers en de juf met haar kinderen.
De show wordt besloten met een keur aan nachthemden, ondergoed met kant en gebreide borstrokken.
En verder:
De Börgdaansers in Groninger dracht laten folkloristische dansen zien.
In de keuken kunt u kennis maken met oude streekgerechten.
Er is een bijzondere expositie sieraden van uitgezaagd zilvergeld uit de jaren 40-45 en van schattige kinderkleding.
Kinderen kunnen een puzzel maken.
Er is een gezellig terras en kinderen in Ot en Sien kleding stelen de show.
Datum: 13 september
Openingstijden: 10.00 – 17.00 uur.
De toegang is gratis
Boerderij Hermans Dijkstra
Reinste Abdenaweg 1
9681BC Midwolda
Het dagprogramma is te vinden op: https://www.monumentendagmidwolda.nl
of kijk op Facebook: monumentendag Midwolda
Bron en foto’s: Hermans Dijkstra
Catharina Glazenburg