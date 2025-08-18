Brokschmidt Oldtimershow tijdens Jaarmarkt Oude Pekela

OUDE PEKELA – Op zaterdag 13 september wordt, tijdens de jaarmarkt, de parkeerplaats voor het gemeentehuis het decor van de Brokschmidt Oldtimershow, een evenement vol nostalgie en autoliefde, georganiseerd door schoenservice Brokschmidt in samenwerking met Stichting Jaarmarkt Oude Pekela.
Oldtimers in alle soorten, maten en kleuren. Een groot veld vol liefhebbers en bezoekers die ook dit jaar weer een leuke dag hadden. Bewonder een indrukwekkende collectie klassieke vrachtwagens, oldtimers, motoren, met iconische modellen. Van Amerikaanse Muscle Cars tot elegante Europese klassiekers en Japanse pareltjes, er is voor elke liefhebber iets bijzonders te zien.
Tijdens deze dag kun je vele oude motoren en auto’s bekijken. Deze zijn vaak na jarenlange restauratie weer te bewonderen. De eigenaren van deze schatten zullen je graag alles vertellen over hun bolides. Iedereen is welkom om zijn of haar oldtimer te laten zien. Van fiets tot pick-up truck, van Norton tot BSA en van Lincoln tot Buick en brandweerwagens.
Met deze presentatie eren we de helden van toen – én hun voertuigen. Klassieke brandweerwagens zijn meer dan functionele machines: het zijn robuuste getuigen van vakmanschap, dienstbaarheid en technische innovatie. Met glanzend rood plaatwerk, imposante ladders en authentieke brandslangen vertellen deze voertuigen het verhaal van een beroep dat generaties lang mensenlevens redde. Elke klinknagel, elk zwaailicht en elke waterspuit herinnert aan een tijd waarin snelheid en betrouwbaarheid levensbepalend waren.
De oldtimershow wordt gehouden op de parkeerplaats voor het gemeentehuis van 10.00 uur tot 16.00 uur. Als je mee wilt doen kunt je het beste via de rotonde Pekelahof naar het gemeentehuis rijden.
Opgave deelname Oldtimershow: gertbrokschmidt@gmail.com
Bron: Jan de Jonge
Catharina Glazenburg