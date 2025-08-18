Drentse Roots op het Pi-podium in Valthermond

VALTHERMOND – Gercoh en Nick Bosma brengen laatste buitenconcert van deze Voel het Veen zomereditie 2025.
De zomer loopt langzaam naar het einde en daarmee ook de muzikale reeks buitenconcerten van de Voel het Veen zomereditie 2025. Na vier avonden vol muziek, ontmoetingen, workshops, wandelingen en zomerse maaltijden is het op zaterdag 23 augustus tijd voor het slotconcert: een avond met Drentse roots; jong talent en liedjes die raken. De Proattafel volgt later nog als inhoudelijke afsluiter van de zomer, maar dit is de laatste keer dat het Pi-podium in Valthermond deze editie met muziek gevuld wordt.
Centraal staat de Drentse singer-songwriter Gercoh. Hij groeide op tussen de gitaren en vinylplaten in de muziekwinkel van zijn ouders in Zuidwolde en ontwikkelde daar zijn eigen geluid. Geïnspireerd door artiesten als Bon Iver en Joe P. creëert hij songs die balanceren tussen kracht en subtiliteit. Zijn stem doet denken aan Eddie Vedder en The White Buffalo, soms met een randje Tom Waits. Met zijn album Lone Wolf liet hij al horen dat hij moeiteloos schakelt tussen intiem en explosief. Live bouwt hij in zijn eentje
een hele band op: laag voor laag ontstaan sfeervolle composities die het publiek meenemen in zijn wereld.
De avond wordt geopend door Nick Bosma, 17 jaar en vol muzikale ambitie. Na jaren covers spelen en zingen legt hij zich nu toe op het schrijven van eigen werk. Inmiddels heeft hij al zo’n vijftien nummers op zijn naam. Zijn optredens worden steeds vaker opgepikt en het plezier dat hij haalt uit muziek maken werkt aanstekelijk.
Praktische informatie
Datum: zaterdag 23 augustus
Locatie: Pi-podium | Concertboerderij d’Rentmeester, Valthermond
19:00 uur – Inloop
19:30 uur – Support act Nick Bosma
20:15 uur – Concert Gercoh (2 sets van ca. 45 minuten)
De Voel het Veen Zomereditie gaat de hele zomervakantie door. Met nog meer openluchtconcerten, yoga in het veen, Uut de regio en verhalenavonden rond het Pi- podium.
Kijk voor het volledige programma op www.voelhetveen.nl .
Bron: Elise Kerner
Catharina Glazenburg