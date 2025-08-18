Duits – Nederlands Korenfestival in Grotegaste schept muzikale band

GROTEGASTE – Gisteren vond in het Duitse Grotegaste (bij Weener) een groot Zang- en Shantykoren festival plaats.



Drie Nederlandse koren ( Magellan Singers uit Delfzijl, The Lady Pirates uit Winschoten en Shantykoor Störmwind uit Wedde) en vijf Duitse koren namen deel aan het groots gebeuren.

Het festijn begon met een openingslied, “Heimatlos” van Shantykoor Störmwind uit Wedde. Daarna was het woord aan de burgemeester van Westoverledingen: Theo Douwes. Hij ging in op hoe belangrijk muziek voor mensen kan zijn, met name ook voor de eenzame mensen onder ons. Binnen zijn gemeente is eenzaamheid een hoofdthema.



Daarna was het aan de heren Diethelm Sempell, vice president van het Ostfriesische Chorverband en Harm Kuil van Störmwind Wedde om het festival officieel te openen. Dat deden beide heren nu eens niet in hun moedertaal. Diethelm Sempell deed de opening in het Nederlands en Harm Kuil in het Duits.

Beide heren accentueerden hoe belangrijk zingen kan zijn en met name de verbindingen die het teweeg brengt. Daarnaast legden ze het accent op het grensoverschrijdend gebeuren in regionaal maar ook in Europees verband:

Zingen betekent BEGRIJPEN

Zingen bindt VRIENDSCHAPPEN

Zingen overwint GRENZEN

Zingen is SAMEN DOEN

Zingen is KULTUUR

Zingen is SOCIALE BETROKKENHEID

Zingen is EEN DEEL VAN ONS



Later in de ochtend deed Bundesabgeordnete Gitta Conneman, tevens beschermvrouwe van dit evenement, het woord. Ze was blij en verheugd dat dit festival wederom grensoverschrijdend werd georganiseerd. “Vandaag laat zien dat het een levendig en blijvend gebeuren is en mensen verbindt”, aldus mevr. Conneman. Ze gaf aan, mede in het kader van Europese eenheid, hoe belangrijk een dergelijk grensoverschrijdend event is. Als afsluiting van haar rede zong zij het lied “An der Nordsee Küste “ in het Duits en in het Nederlands.



Alle koren traden twee keer op, wat het tot een lange dag maakte.

Het korenfestival is in motregen begonnen, maar is op alle fronten in zonneschijn geëindigd. Het publiek was enthousiast en moedigde de zangers en zangeressen aan. Aan het eind van de dag kregen de koorleiders en dirigenten van de heren Diethelm Sempell en Harm Kuil een aandenken aan deze schitterend verlopen dag.

Bron: Harm Kuil

Foto’s ingezonden door Harm Kuil, gemaakt door diverse aanwezigen

Catharina Glazenburg