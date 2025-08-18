En daar is die dan: de 44e editie van de Jaarmarkt Oude Pekela

OUDE PEKELA – De jaarmarkt is al jarenlang een begrip in de regio en ver daarbuiten. Wat ooit begon als een traditionele jaarmarkt, is inmiddels uitgegroeid tot een bruisend evenement dat jaarlijks op de tweede zaterdag van September duizenden marktliefhebbers, kooplui en musici naar het gezellige centrum van Oude Pekela trekt. Net als voorgaande jaren wordt het hart van Oude Pekela op 13 september gevuld met sfeervolle kramen, geuren van lekkernijen en een ongedwongen sfeer die je meevoert naar vroeger tijden.

Zoals de traditie voorschrijft wordt de Jaarmarkt officieel geopend met het zingen van het Pekelder Volkslied om 09.00 uur bij de Wedderbrug met medewerking van de Christelijke Muziekvereniging Excelsior. Uiteraard zal onze Burgemeester Jaap Kuin tijdens de opening present zijn.

De jaarmarkt wordt gehouden in het centrum van Oude Pekela langs het Pekelderdiep. De opening van deze markt is om 9.00 uur bij de Wedderbrug. Om 17.00 uur is de markt afgelopen

Ook dit jaar zullen weer duizenden bezoekers de jaarmarkt met zijn lengte van ruim 1,5 km en meer dan 130 standhouders bezoeken.

De vele standhouders prijzen hun aantrekkelijke producten aan via de beide kanten van het Pekelder diep in het centrum van Oude Pekela. Tijdens de Jaarmarkt zal er ook een rommelmarkt voor particulieren zijn. Om op de rommelmarkt te staan kun je je inschrijven via de website.

Na inschrijving dient u de goederen z.s.m uit te laden en uw auto te verplaatsen want er mogen geen auto’s op de markt geparkeerd worden.

Tijdens de Jaarmarkt is er meer te doen in Oude Pekela, zo is er tijdens de Jaarmarkt Muziek op het plein waar artiesten als Erwin de Vries, Bob Heidema, Koen Kruit en vele anderen hun muzikale kunsten ten gehore brengen. Muziek op het plein wordt georganiseerd op het plein voor de Helling. En natuurlijk is er ook weer traditiegetrouw de Brokschmidt Oldtimershow waar mensen hun hart uit vervlogen tijden kunnen ophalen.

Tijdstip optreden;

Koen Kruit 11.00 uur tot 12.30 uur

Bob Heidema 12.45 uur tot 13.45 uur

Edwin Jongedijk 14.00 uur tot 15.00 uur

Erwin de Vries 15.15 uur tot 16.15 uur

Bron: Jan de Jonge

Catharina Glazenburg