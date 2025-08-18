Het Perfecte Plaatje Pekela: expositie van 20 foto’s van 11 hobbyfotografen

PEKELA – Het Perfecte Plaatje van Pekela heeft dit jaar opnieuw vele inzendingen ontvangen. Na een zorgvuldige selectie heeft de organisatie besloten om 20 foto’s van 11 hobbyfotografen te exposeren. Eén van de uitgelichte fotografen is Fakelien Pol.

Even voorstellen: Fakelien Pol

“Mijn naam is Fakelien Pol, ik ben 68 jaar en geboren in Hollandscheveld (Drenthe). Na omzwervingen over de wereld bracht een Groningse jongeman me naar het hoge noorden, naar het mooie dorpje Oudeschans. Toen we naar Oude Pekela verhuisden moest ik weer wennen aan het bebouwde landschap. Maar alles heeft zijn schoonheid, als je het maar wilt zien.”

Foto ‘Boerenkunst’

Tijdens een dagelijkse wandeling zag Fakelien een omgeploegd stuk grond met prachtige voren. “Echt een kunstwerk! Meestal maak ik foto’s met mijn simpele telefoon, maar dit vond ik zó mooi dat ik speciaal mijn oude spiegelreflexcamera heb gehaald. Dat deze foto geselecteerd is, is ook te danken aan het knappe werk van de boer, waarvoor mijn complimenten.”

Foto ‘Berenklauw’

De berenklauw ontdekte Fakelien tijdens een fietstocht. “Hoewel de plant vervelend kan zijn, stond deze mooi. Ik pakte mijn telefoon en probeerde voorzichtig dichterbij te komen. Vanuit een laag perspectief kwamen de bloemschermen prachtig uit en staken de witte bloempjes mooi af tegen de lucht.”

Waarom meedoen?

“Het idee van het Perfecte Plaatje vond ik vorig jaar al geweldig. Dit jaar ben ik in mijn fotoarchief gedoken en heb een selectie gemaakt. Dat was moeilijk, en ik realiseerde me hoe lastig het voor de jury moet zijn. Maar wat leuk dat dit georganiseerd wordt! Het zet Pekela mooi op de kaart: Pekela, Gewoon Goud.”

Opening en bezoek expositie

Benieuwd naar Fakelien’s werk en dat van de andere 10 fotografen? De expositie opent op dinsdag 7 oktober 2025 van 17:00 tot 19:00 uur en is daarna te bekijken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis Pekela, Raadhuislaan, tot eind november.

Deze expositie is mede mogelijk gemaakt door: Haarwerk Atelier Margriet, Studio4Reklame, Gemeente Pekela en natuurlijk de enthousiaste hobbyfotografen.

Bron: Margriet Bijholt

Foto’s: Fakelien Pol