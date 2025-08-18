DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Op zaterdag 16 augustus 2025 vond omstreeks 13:45 uur op het fietspad langs de Teglinger Straße, tussen de B70 en de sluizen een aanrijding tussen een fietser en een tegemoetkomende tiener plaats. De tot nu toe onbekende fietser is naar schatting ongeveer 55 jaar oud, ongeveer 1,80 meter lang, heeft blond haar en droeg ten tijde van het ongeval een blauwe jas en een blauwe spijkerbroek. Getuigen met informatie over de identiteit van de man worden verzocht contact op te nemen met de politie Meppen via 05931/9490.
Lathen
Op 9 augustus is tussen 10.30 en 12.00 uur op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Große Straße een grijze Nissan Qashqai, geparkeerd aangereden. De wagen raakte aan de passagierszijde voor ca. 2.000 euro beschadigd. De dader is doorgereden. Getuigen worden verzocht de politie van Lathen te bellen 05933 924570.
Haren
Zondagochtend heeft in een speelhal aan de Kirchstraße in Haren een inbraak plaatsgevonden. Volgens de huidige informatie hebben onbekende daders zich rond 5.20 uur toegang verschaft tot het pand. Binnen hebben ze een gokautomaat opengebroken en de daarin aanwezige geldlade gestolen. De omvang van de schade is momenteel niet vast te stellen. De politie Haren verzoekt getuigen te bellen naar 05932/72100.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg