Middeleeuws Winschoten & Fantasy Festival feestelijk afgesloten

WINSCHOTEN – Vanavond werd de tiende editie van het Middeleeuws Winschoten & Fantasy Festival afgesloten.
Ook vandaag genoten de vele bezoekers van een gevarieerd programma met indrukwekkende optredens, adembenemende roofvogelshows, spectaculaire vuuracts en demonstraties van ambachtslieden en re-enactors. De kleurrijke fantasymarkt met ruim 120 kramen, boogschutters en de vele bezoekers in prachtige kostuums zorgden voor een betoverende sfeer.
De muziek vormde een hoogtepunt: met optredens van onder meer The Highland Sell-Outs, Whatever’s Left en Celtica Pipes Rock. De afsluitende act was voor de band Irdorath, afkomstig uit Belarus. Zes jaar geleden stonden zij ook al op het Winschoter podium. Hun terugkeer was extra bijzonder: in 2021 werden de bandleden gearresteerd en veroordeeld tot gevangenisstraf omdat ze tijdens demonstraties muziek maakten tegen het geweld van de dictatuur. Sinds april 2023 zijn ze weer vrij. Vorig jaar en ook nu waren ze weer te gast in Winschoten.
De feestelijke afsluiting bracht de familie Zweep – de organisatoren van het festival – in het zonnetje. Samen met de nog aanwezige bands werd een defilé gehouden, met muziek, dans en volop gezelligheid. Daarmee kwam er een prachtig en warm afscheid van een tiende editie die in alle opzichten magisch genoemd mag worden.
Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg, klik HIER voor alle foto’s in twee delen.