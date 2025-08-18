Nacht van de Vleermuis 2025: vleermuisexcursie in Meerland tussen Oostwold en Blauwestad

OOSTWOLD, BLAUWESTAD – Ter gelegenheid van de “Nacht van de Vleermuis 2025” organiseert IVN Westerwolde-Oldambt met de Vleermuiswerkgroep en KNNV Groningen op vrijdagavond 29 augustus een vleermuisexcursie in Meerland, tussen Oostwold en Blauwestad.

Meerland, grenzend aan Blauwestad, is zeer gevarieerd gebied: bos afgewisseld met weilandjes, bloemrijke grasvelden en lanen met bomen, en grote en kleinere waterpartijen. Ideaal kleinschalig gebied waar voldoende voedsel is voor dwergvleermuizen, laatvlieger, rosse vleermuis, watervleermuis en de zeldzame meervleermuis.

Overdag zie je ze niet, maar bij het vallen van de avond worden de vleermuizen wakker en vliegen ze razendsnel rond op zoek naar insecten. Met een batdetector kunnen de vleermuizen aan de hand van het unieke ultrasone geluid dat ze maken, herkend worden en kan hun soort worden bepaald.

De excursie begint bij de gemeentelijke opslagplaats Clingeweg 2A 9681 EC Midwolda (verlengde van Zuiderringdijk, Oostwold) om 20.20 uur en duurt ongeveer twee uur.

Deelname kan uitsluitend na aanmelding vooraf, tot donderdag 28 augustus 12.00 uur via vleermuis@langbroek.net met vermelding van telefoonnr. Bij slecht weer op vrijdag wordt de excursie indien mogelijk verzet naar zaterdag 30 augustus. Aangemelde bezoekers krijgen daarover tijdig bericht.

In en rond de Nacht van de Vleermuis wordt op vrijdag 29 augustus ook nog een excursie verzorgd in Stadskanaal en drie in Groningen-stad. Op zaterdag 30 augustus is er excursie in het Roege Bos, een bosgebied ten oosten van de wijk Vinkhuizen te Groningen.

Het Groninger Landschap organiseert met de Vleermuiswerkgroep een excursie in Pieterburen op vrijdag 5 september. Aanmelding voor alle excursies is nodig, om voor voldoende begeleiders te kunnen zorgen.

Meer informatie over tijdstippen, kosten en aanmelding voor deze excursies is te vinden op https://www.nachtvandevleermuis.nl/activiteiten/groningen. Meer informatie is ook te vinden op https://nmfgroningen.nl/meedoen/op-pad-met-de-groene-agenda/#groningen.

Bron: Klarissa Nienhuys

Catharina Glazenburg