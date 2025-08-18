Nazomerwandeling door een landschap vol verhalen

SCHIPBORG, ANLOO – Ga mee op zaterdag 30 augustus van 10:00 uur tot 13:00 uur met onze bijzondere nazomerwandeling en ontdek een landschap dat barst van de geschiedenis. Start is op de NP parkeerplaats De Strubben aan de Borgweg tussen Schipborg en Anloo.
Onder begeleiding van een Drentsche Aa gids en een gids van Geopark de Hondsrug wandelen we langs eeuwenoude strubben en mystieke grafheuvels, en staan we stil bij indrukwekkende hunebedden en de mysterieuze karrensporen die het landschap doorkruisen.
Ook komt de rijke archeologie van het gebied aan bod, evenals de sporen die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Een tocht vol natuurschoon én historische diepgang – perfect voor wie graag met andere ogen naar het landschap kijkt.
Deelname aan excursies van Nationaal Park Drentsche Aa is gratis. Na afloop van de excursie heeft u de gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.
Waterdichte schoenen en een verrekijker worden aanbevolen. Honden worden niet toegelaten tijdens deze excursie.
Bron: Nationaal Park Drentsche Aa
Catharina Glazenburg