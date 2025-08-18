Newsnight at the Grand trapt het nieuwe seizoen af met Henk Nijboer

GRONINGEN – Henk Nijboer is op maandag 1 september te gast bij Newsnight at the Grand. Het oud-PvdA Tweede Kamerlid is kwartiermaker voor de sociale agenda van Nij Begun.
De komende 30 jaar zijn er miljarden beschikbaar om achterstanden in Groningen en Noord-Drenthe op het gebied van onder meer leefbaarheid, mentale gezondheid en armoede in te halen. Na de zomervakantie wordt begonnen met de uitvoering.
Worden alle miljarden goed besteed en gaan de gemaakte keuzes ook echt bijdragen aan het herstel? En hoe veilig is het geld nu een volgend kabinet naarstig op zoek moet naar extra geld. Presentator Edwin Mooibroek vraagt het Henk Nijboer.
Wanneer: maandag 1 september, Grand Theatre in Groningen.
Het begint om 20:00 uur.
Over Newsnight
Newsnight at the Grand is een initiatief van Diepduik Media in samenwerking met de Groninger Internet Courant en Grand Theatre Groningen. De redactie van Newsnight is onafhankelijk.
Bron: Diepduik Media
Catharina Glazenburg