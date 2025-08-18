Op 3 september worden in MFC de Binding weer de Muziek Vitamines georganiseerd

OUDE PEKELA – In 2023 is het maandelijks evenement Muziek Vitamines opgestart. Dit in navolging van het Muziek Café in Veendam dat daar door een inwoonster samen met de bibliotheek is opgestart. Toen Rebecca Roelans-Kruize het Muziek Café in Veendam bezocht dacht ze: ‘dat willen wij ook graag in Pekela’. In overleg met de organisator van het Muziek Café Veendam is er toen in april in MFC de Binding gestart met Muziek Vitamines.
Muziek zorgt er niet alleen voor dat je je lekker voelt, maar het is ook echt goed voor je. Muziek raakt je, roept emoties op, roept herinneringen op, en het verbindt je met anderen. Een lekker muziekje kan even de gedachten afleiden en je de stress van de dag, even doen vergeten. Muziek kan een bijdrage leveren om te ontspannen. Muziek grijpt in op de diepste structuren in het brein. Dat het succesvol is, is gebleken want twee jaar later organiseren ze dit nog steeds en hebben ze enthousiaste bezoekers.
Op 3 september gaan ze weer gezellig met elkaar zingen. Samen zingen is goed voor mensen, omdat het de stemming verbetert, het kan voor het moment stress verminderen en doet veel meer voor je gezondheid dan je denkt. Naast deze voordelen kan zingen ook een uitlaatklep zijn voor emoties en herinneringen oproepen.
Ben je vaak moe of heb je weinig energie? Dan raden we aan om eens te proberen lekker te zingen. Onderzoek toont namelijk aan dat mensen zich na het zingen merkbaar energieker voelen. Door regelmatig te zingen, geef je je energieniveau dus een natuurlijke boost.
Voor meer informatie zie onderstaande flyer.
Bron: Stichting Leefvorm J&O
Catharina Glazenburg