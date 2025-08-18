Optocht met versierde verlichte aanhangers in Oude Pekela

OUDE PEKELA – Hest n’aanhanger en lampies, du den mit aan de optocht langs T’Pekelderdaip.
Lijkt het jou leuk om op vrijdagavond 12 september mee te rijden met een versierde en/of verlichte aanhanger, een oldtimer of met een aanhanger met muziek? Geef je dan snel op!
Voor het derde jaar op rij wordt ook dit jaar weer de Optocht versierde verlichte aanhangers gereden, weer iets groter, langer en leuker. Sinds het begin van de optocht komen er steeds meer aanmeldingen maar er kunnen nóg meer bij. Gezien alle reacties vinden de deelnemers en alle bewoners dit een leuk evenement om aan mee te doen of om te kijken.
Om veiligheidsredenen mogen zich tijdens de tocht geen personen op de aanhangwagens bevinden.
Wil jij dit jaar ook (weer) meedoen?
We gaan verzamelen om 19.00 uur bij de jachthaven en vertrekken met de hele stoet om 20.00 uur. Nadat we Pekel in vervoering hebben gebracht met de leukste aanhangers eindigt de route op de parkeerplaats bij de Binding waar we onder het genot van enkele consumpties de prijzen voor de mooiste aanhangwagens en oldtimers gaan uitreiken.
Niet iedereen kan in de prijzen vallen en daarom krijgt iedere deelnemer een kleine vergoeding!
We verwachtten tussen 21.30 en 22.00 uur weer bij de Binding te zijn.
Route van de optocht:
Start bij de jachthaven
Hendrik Westerstraat
Koenemansbrug oversteken
W.H. Bosgrastraat
Feiko Clockstraat
Winschoterweg
Apollolaan
Burgemeester Snaterlaan
Raadhuislaan
Feiko Clockstraat
Burgemeester van Weeringstraat
Parklaan
Raadhuislaan
Eindpunt De Binding op het parkeerterrein van vv Noordster/Feiko Clockschool
Zorg dat je erbij bent voor een feestelijke avond vol licht en muziek langs het Pekelderdiep!
Aanmelden voor de optocht: aanhangwagensoptocht@jaarmarktoudepekela.nl
Bron: Jan de Jonge
Catharina Glazenburg