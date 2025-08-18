Spreekuur voor grenspendelaars in Emmen

EMMEN – Tijdens een spreekuur op locatie in Emmen kunnen grenspendelaars en hun werkgevers op 4september a.s. terecht bij GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR). Belangstellenden krijgen informatie op het gebied van sociale verzekering, ouderdomspensioen en belasting.
Tussen 13.00 en 17.00 uur zal een adviseur van GIP EDR aanwezig zijn op het kantoor van UWV aan de Verlengde Spoorstraat 2 in Emmen. Deelname aan het GIP EDR-Spreekuur is gratis, maar aanmelden noodzakelijk.
Wilt u een afspraak maken?
Stuur dan een e-mail naar gip@edr.eu en vermeld hierin ook het telefoonnummer waarop u goed bereikbaar bent. Een van onze GIP EDR-adviseurs zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om een afspraak in te plannen.
Het is ook mogelijk om contact met ons op te nemen via het contactformulier op onze website.: https://grenzinfo.eu/edr/nl/aanvraag/
De dienstverlening van GIP EDR wordt mogelijk gemaakt door ondersteuning vanuit de Duitse deelstaat Niedersachsen, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de provincies Groningen en Drenthe, de Arbeidsmarktregio Drenthe, de Landkreise Emsland en Leer en de Agentur für Arbeit Nordhorn.
Bron: EDR
Catharina Glazenburg