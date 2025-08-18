Spreekuur voor grenspendelaars in Emmen

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 18 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MEER ZON EN WARMER | PAS LATER EEN BUI

We gaan twee mooie dagen tegemoet want er is vandaag en morgen een matige noordoostenwind en dat houdt bewolking vanaf zee tegen. Er is dus vrij veel zon, al zullen er soms ook flink wat stapelwolken komen. Door die noordoostenwind wordt het warmer: zowel vanmiddag als morgenmiddag stijgt de temperatuur tot ongeveer 25 graden. Tussendoor is de minimumtemperatuur voor komende nacht 12 tot 14 graden. Er kan dan wat mist ontstaan maar dat is morgenochtend heel snel weg.

Woensdag komt er weer wat meer bewolking want de wind draait dan bij naar het noorden, en er is ook kans op een enkele bui. Maximum woensdag rond 23 graden.

Na woensdag is er een noord-noordwestenwind. Dat geeft net als gisteren vrij veel bewolking en er zullen donderdag en vrijdag ook wel weer wat buien vallen. En de middagtemperatuur zakt terug naar 18 tot 20 graden.