Tweede Kamerlid Sandra Beckerman schiet zieke Kira Dekker te hulp

VEENDAM – Vanmorgen kwam Tweede Kamerlid Sandra Beckerman naar Veendam om de zieke Kira Dekker hulp te bieden met een liftprobleem.
Kira Dekker uit Veendam was ten einde raad. Kira mocht onlangs weer naar huis na twee nachten Ommelander Ziekenhuis voor een dubbele borstamputatie in verband met borstkanker. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. “Toen ik vrijdag thuiskwam uit het ziekenhuis deed de lift het (alweer) niet. Ik ben met helse pijn de trap opgelopen en zit nu vast thuis” aldus een emotionele Kira Dekker.
“De afgelopen paar maanden is er al meerdere keer een melding gemaakt bij Acantus, maar dat heeft niet mogen baten. Aan de telefoon met twee medewerkers van Acantus werd mij verteld dat we twee opties hadden: meer dan 5 uur wachten in de rolstoel in het trappenhuis of bij de buren aanbellen of ik daar mocht zitten tot de lift het deed. Al snel hierna werd duidelijk dat het meer dan 10 dagen gaat duren voor de lift gemaakt is”.
Oplossing in zicht
Vanmorgen kwam Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP) hoogstpersoonlijk naar het hoofdkantoor van woningcorporatie Acantus. Ze ging in gesprek met directeur Robert Waarsing over de kwestie Kira Dekker.
Er is door de directeur van Acantus en Sandra Beckerman een contract ondertekend waarin staat, dat er monteurs vandaag onderweg zijn om de lift te repareren en mocht dat niet lukken dan gaat Acantus met Kira in gesprek over een noodoplossing.
Bron: Peter Panneman
Foto’s: Peter Panneman en Willem van der Werf, parkstadveendam.nl
Catharina Glazenburg