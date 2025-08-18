Video: EcoTherm Strijd der Besten – strijden, teamwork en gezelligheid

VLAGTWEDDE – Zondagmiddag 17 augustus was het eindelijk zover: de EcoTherm Strijd der Besten! Een dag vol sportiviteit, spanning, gezelligheid én de nodige hilariteit.

Teams gingen de strijd met elkaar aan in verschillende uitdagende onderdelen waarbij samenwerking, slimheid en doorzettingsvermogen centraal stonden. Het totale parcours bood een afwisselende mix van kracht, behendigheid en puzzelwerk:

Autobandenloop & boogschieten

Eerst kracht en conditie testen door de autobandenloop, om daarna de precisie te bewijzen door pijlen af te schieten op de targets van Eleven Archery.

Het letterspel

Vier deelnemers moesten samen grote letters verplaatsen en draaien tot het juiste antwoord ontstond op de vragen. Een echte proef van samenwerking en communicatie!

Balans & behendigheid

Van het stapelen van kleine houtblokjes tot het stabiel houden van een zwevend houten plateau – vaste handen en stalen zenuwen waren hier onmisbaar.

Stormbaan

Snelheid en uithoudingsvermogen kwamen aan bod tijdens de spectaculaire stormbaan, waar menigeen zijn laatste krachten uit de reserves moest halen.

Watertransport

Een spannend teamwork-onderdeel: een emmer water moest via een parcours vervoerd worden, balancerend op een platform en verbonden door twee stangen. Hoe meer water er in totaal aan het einde overbleef, hoe beter het resultaat.

Teamwork en gezelligheid

Hoewel er natuurlijk fanatiek werd gestreden om de titel, draaide de dag vooral om samenwerken en plezier maken. Er werd aangemoedigd, gelachen en creatief nagedacht om de opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren. De sfeer was de hele dag fantastisch het publiek genoot zichtbaar van de spannende en vaak komische momenten die ontstonden.

Conclusie

De EcoTherm Strijd der Besten was een groot succes. De combinatie van sport, spel en gezelligheid maakte het tot een dag die voor iedereen nog lang in het geheugen zal blijven hangen. Een evenement dat niet alleen de conditie testte, maar ook de teamspirit en creativiteit.

Uitslag EcoTherm strijd der besten

Zonnekont 75,7 Punten

Wollinghuizerweg 71,7

De Mallemeulen 63,4 punten

Uitslag straatversiering

Boermarke Wollinghuizerweg De Mallemeulen

Uitslag Buurtbattle

Boermarke De Mallemeulen Wollinghuizerweg Onstwedderweg

Tekst en video: Aike Godlieb, GenAmedia Nieuws

Catharina Glazenburg