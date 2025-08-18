Video: Week der Besten afgesloten met feestelijke finale

VLAGTWEDDE – De 31e editie van de Week der Besten in Vlagtwedde is zaterdagavond afgesloten bij Partycentrum Rendering. Het slotprogramma trok veel publiek, met onder meer de Buurtbattle en de uitreiking van de titel Team der Besten.
Volgens bestuurslid Eleonora Doornbos kan de organisatie terugkijken op een geslaagde week. De activiteiten waren goed bezocht en de sfeer zat er volgens haar iedere dag in. “Het was een superleuke week met veel publiek en mooie activiteiten. Mijn stem heeft het een beetje begeven, maar het was het allemaal waard.”
De titel Team der Besten ging dit jaar naar het team van Stan van der Weide. Voor hem was het na meerdere pogingen eindelijk raak. “We doen elk jaar mee en belanden vaak in de top drie, maar nu zijn we voor het eerst eerste geworden,” vertelt hij.
Met de uitreiking aan Team der Besten kwam er een einde aan negen dagen vol muziek, activiteiten en saamhorigheid in Vlagtwedde.
Malou Vos