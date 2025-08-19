De Binding spring- en spetterfeest op 14 september

OUDE PEKELA – In Oude Pekela wordt op zondag 14 september een groot spring- en spetterfeest georganiseerd; de leukste afsluiter van de feestweek.
Van 13.00 uur tot 17.00 uur kun je los op springkussens, een rodelbaan en natuurlijk de legendarische buikglijbaan.
Denk: nat, gek, glibberig en vooral heel veel lol.
Waar? Op het grasveld rondom de Binding.
Entree? Gratis en ja hoor, ouders mogen ook voor gek staan.
Zwemspullen mee, droge sokken kun je thuislaten – nat word je toch!
Bron: Jan de Jonge
Catharina Glazenburg