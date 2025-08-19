Geslaagd Oldambtster Voetbaltoernooi

WESTERLEE – De Oldambt Bokaal, Elzo Veldman editie, van afgelopen weekend was een groot succes. Onder een stralende zon genoten spelers, supporters en vrijwilligers van een dag vol sportiviteit en gezelligheid.

De wedstrijden werden in een uitstekende sfeer gespeeld, met veel publiek langs de lijn en volop aanmoedigingen voor alle teams. Naast het voetbal was er ruimte voor ontmoeting, met muziek, hapjes en drankjes die zorgden voor een feestelijke ambiance.

De organisatie kijkt terug op een vlekkeloos verlopen toernooi, mede dankzij de inzet van vrijwilligers. Winnaars en verliezers verlieten het veld met een glimlach, want de echte winst was de saamhorigheid in de regio. “Dit toernooi laat zien hoe sterk de kracht is van het Oldambtster voetbal. Hoewel de vakantie en de oogstperiode in volle gang zijn waren er veel teams en veel supporters!” aldus Kevin Weerd, trainer van Drieborg. “Volgend jaar zijn we er zeker weer.” Met deze geslaagde editie is de basis gelegd voor een mooie traditie die volgend jaar een vervolg krijgt bij VVS in Oostwold.

Maar de deelnemende teams – vv Westerlee, vv Heiligerlee, MOVV, VVS en SV Drieborg – streden ook om de felbegeerde bokaal. Het publiek genoot van spannende wedstrijden, fraaie doelpunten en een sportieve strijd waarin respect en plezier voorop stonden.

“Dit is precies waar het om draait: samen sporten, samen genieten,” aldus toernooiorganisator Jan Martin Koetje. “De inzet van alle vrijwilligers en de geweldige opkomst maken ons trots. Dit smaakt naar meer en is een goeie basis voor volgend jaar. Ik hoop dat er dan nog meer Oldambtster teams meedoen”

Ook spelers waren enthousiast. “Het was fantastisch om weer tegen de buren te spelen, met zoveel publiek langs de lijn,” zei Bauke Haarsma van vv Westerlee. “De sfeer was top en het weer maakte het helemaal af.”

Naast het voetbal was er volop vertier voor jong en oud, met muziek, een goed gevulde kantine. De dag werd afgesloten met een feestelijke prijsuitreiking, naast de Jan Leegwater Wisselbokaal werd de Elzo Veldman bokaal uitgereikt aan toernooiwinnaar MOVV door kleinkinderen van dhr. Veldman. Hierbij werden niet alleen de winnaars, maar alle teams toegejuicht.



MOVV dus het toernooi, Westerlee en Heiligerlee eindigden vlak achter de winnaar. Drieborg werd vierde en VVS complementeerde de top 5.



Gespeeld Punten Doelsaldo 1 MOVV 4 10 +4 2 Westerlee 4 7 +1 * 3 Heiligerlee 4 7 +3 4 Drieborg 4 3 -5 5 VVS 4 1 -3 * Hoewel Heiligerlee een beter doelsaldo had ging het onderlinge resultaat voor

De uitslag van de verloting staat op de website van vv Westerlee.

Bron: Jan-Martin Koetje

Foto’s: VV Westerlee en Dick Kiewiet

