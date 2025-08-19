Hervormde kerk Onstwedde open voor publiek

ONSTWEDDE – De Hervormde kerk (met juffertoren) te Onstwedde wordt zaterdag 23 augustus opengesteld.
Op zaterdag 23 augustus is de Hervormde kerk (Sint-Nicolaaskerk met juffertoren) te Onstwedde van 14.00 – 16.30 uur open voor het publiek (toegang gratis). Tijdens de openstelling zijn er enkele gemeenteleden aanwezig om desgewenst informatie te verschaffen over de geschiedenis van het oude kerkgebouw, het kerkelijk gebeuren in haar algemeenheid en de betekenis van het “gemeente-zijn”.
Locatie:
Kerklaan 5-9, 9591 AH Onstwedde.
Bron: Bé Meems
Catharina Glazenburg