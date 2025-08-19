Het is nog een grote zandbak bij station Winschoten

WINSCHOTEN – Ook bij het perron van station Winschoten wordt hard gewerkt om de treinen weer te laten passeren.
Tot 23 augustus 2025 werkt ProRail aan het spoor tussen Scheemda en Winschoten. De aannemer vernieuwt het spoor, zodat de treinen straks sneller kunnen rijden: tot 130 km per uur. Tijdens het werk zijn er afsluitingen van overwegen en fietstunnels. Ook rijden er bussen in plaats van treinen tussen Zuidbroek en Bad Nieuweschans.
Tijdens de werkzaamheden zijn er afsluitingen van overwegen en fietstunnels. Dit zorgt voor verwarring voor automobilisten, fietsers en voetgangers. Niet iedereen is op de hoogte van de spoorwegafsluitingen en het is soms even puzzelen om toch op de plek van bestemming te komen. Met name de mensen die in Winschoten zuid wonen moeten ver omrijden om in het centrum van Winschoten te komen. Ook is het op een aantal wegen veel drukker dan normaal het geval is.
Ook bij het station in Winschoten moet zo te zien nog veel gebeuren. Het perron is veranderd in een zandbak met grote gaten.
De volgende overwegen en onderdoorgangen zijn tot en met zaterdag 23 augustus (7.00 uur) afgesloten:
- Stations overpad Scheemda
- Overweg Garst Winschoten
- Stations overpad Winschoten
- Onderdoorgang Simon van Wattumpad Winschoten
- Overweg Blijhamsterweg Winschoten
De omleidingsroutes worden met gele borden aangegeven.
Tijdens de werkzaamheden rijden er tussen Zuidbroek en Bad Nieuweschans bussen in plaats van treinen.
Haltes treinvervangende bussen:
Zuidbroek – voorzijde station / bushalte Zuidbroek
Scheemda: voorzijde station
Winschoten: Busstation perron G&H
Bad Nieuweschans: bushalte Bad Nieuweschans, Bahnhof
Meer informatie over de werkzaamheden: www.wunderline.nl/wat-we-doen/scheemda-winschoten
Reisinformatie: www.arriva.nl/werkaanhetspoor
Foto’s: Anita Meis
Catharina Glazenburg