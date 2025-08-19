DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Haren
Tussen zaterdag 13.00 uur en maandag 7.00 uur is op grote schaal op het terrein van de Ansgari school in Haren graffiti aangebracht. Onbekende daders hebben diverse zogenaamde “tags”, waaronder de cijfercombinatie “187” (Het getal “187” wordt door bendes in de Verenigde Staten en elders gebruikt als synoniem voor moord ), in witte verf op diverse ondergronden (stoep, bomen) aangebracht. De verf is niet te verwijderen, met aanzienlijke materiële schade tot gevolg. De politie van Haren verzoekt getuigen contact op te nemen (05932) 72100.
Maandag is rond 14.00 uur brand in een tien meter hoge hal met diverse recreatiemogelijkheden in de speeltuin van vakantiecentrum Schloss Dankern aan de straat “Am Tiergarten” uitgebroken. Volgens de eerste bevindingen vatte het ballen inlaatsysteem boven een klimkasteel door een technisch mankement vlam. Bezoekers en twee medewerkers konden het gebouw ongedeerd verlaten. De brand beschadigde het ballen inlaatsysteem, een dakoppervlak van ongeveer vier tot vijf vierkante meter en het klimkasteel. De materiële schade wordt momenteel geschat op ongeveer € 5.000.
Papenburg
Maandag is tussen 12.30 en 17.00 uur op de parkeerplaats “Alter Schulweg” een witte Skoda Kodiaq aangereden. De wagen raakte door een nog onbekende bestuurder tijdens het parkeren of verlaten van de parkeerplaats aan de voorzijde beschadigd. De politie Papenburg verzoekt getuigen te bellen via 04961 9260.
Weener
Gisteravond omstreeks 21.40 uur veroorzaakte een 18-jarige Nederlander een verkeersongeval terwijl hij met zijn auto op de Weenerstraße richting Bunde reed. Door nog onbekende oorzaak verloor hij de macht over het stuur van zijn Toyota Corolla, schoot naar het midden van de weg en botste tegen een vluchtheuvel en een verkeersbord. Tijdens het onderzoek werd vastgesteld dat de 18-jarige onder invloed van verdovende middelen verkeerde. Er werd een bloedtest afgenomen en hem werd een rijverbod opgelegd.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg