Lift appartementcomplex Kira Dekker werkt weer

VEENDAM – Vanmorgen is in alle vroegte is de lift in het appartementcomplex waar Kira Dekker woont gerepareerd. De bewoners kunnen weer gebruik maken van de lift.
Kira Dekker trok vorige week vrijdag aan de bel bij woningcorporatie Acantus, omdat de lift alweer defect was. Ze kreeg te horen dat het 10 dagen zou duren alvorens de lift gerepareerd zou kunnen worden. Kira was net ontslagen uit het ziekenhuis na een dubbele borstamputatie en juist aangewezen op de lift.
Maandagmorgen kwam Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP) hoogstpersoonlijk naar het hoofdkantoor van woningcorporatie Acantus. Ze ging in gesprek met directeur Robert Waarsing.
Hij en Sandra Beckerman maandag ondertekenden een contract, waarin staat, dat monteurs maandag onderweg waren om de lift te repareren. Mocht dat niet lukken dan zou Acantus met Kira in gesprek gaan over een noodoplossing.
Bron en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl
Catharina Glazenburg