Minderjarige jongen uit gemeente Emmen aangehouden in onderzoek steekincident Coevorden

EMMEN, COEVORDEN – De politie heeft één persoon aangehouden in het onderzoek naar een steekincident aan de Bentheimerstraat in Coevorden. Daar raakte zondagochtend één persoon ernstig gewond.
De politie doet onderzoek naar een incident wat zich zondagnacht afspeelde in Coevorden. Eén persoon raakte ernstig gewond. Agenten kregen rond 3.00 uur melding van een steekincident aan de Bentheimerstraat in Coevorden. Ter plaatse troffen ze een gewond slachtoffer aan. Het gaat om een 22-jarige man uit Coevorden. De hulpverlening werd meteen opgestart en het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.
Onderzoek
De politie is een onderzoek gestart. Op de locatie werd een plaats delict ingericht en agenten hebben gesproken met getuigen. Ook wordt gekeken naar beschikbare camerabeelden. Maandag is één persoon aangehouden. De minderjarige jongen uit de gemeente Emmen zal worden verhoord over zijn betrokkenheid bij het incident.
Meer informatie
De recherche komt graag in contact met mensen die het incident hebben zien gebeuren of iets hebben opgemerkt over de aanleiding. Mogelijk hebben agenten nog niet met u gesproken maar beschikt u wel over waardevolle informatie of beelden. Neem contact op met de politie via 0900 – 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem 0800 – 7000.
Bron: Politie Drenthe
Catharina Glazenburg