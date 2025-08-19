Ontdek het eLAB – De creatieve maakplek van Bibliotheek Veendam

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 19 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

OPNIEUW ZOMERS | MORGEN MEER BEWOLKING

Het is ook vandaag een mooie zomerse dag want er is weer veel zon met de vorming van een paar stapelwolken. Later komt er wat meer sluierbewolking maar ook vanavond is er nog flink wat zon. Superwarm wordt het niet en het is vannacht ook afgekoeld tot rond 11 graden: de maximumtemperatuur voor vanmiddag is 24 graden en dan staat er een zwakke tot matige wind uit noordoost tot noord.

Komende nacht daalt het tot ca. 13 graden en morgen komt het tot ‘s middags tot ongeveer 23 graden. Er is wat meer bewolking dan vandaag en mogelijk valt er ‘s ochtends een klein buitje.

Donderdag is het nog zo’n 20 graden en dan overheerst de bewolking met een enkele bui, vrijdag is de kans op wat regen groter. En dan is het nog maar 18 of 19 graden. Ook in het volgende weekend is het onder de 20 graden. Zaterdag is er nog kans op een buitje, de zondag lijkt droog te blijven.