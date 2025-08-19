Ontdek het eLAB – De creatieve maakplek van Bibliotheek Veendam

VEENDAM – Tijdens de eLAB Open Ochtenden (10.00 – 12.00 uur) kun je vrij binnenlopen, rondkijken en laten inspireren wat er allemaal mogelijk is in deze creatieve maakplek. Van digitaal ontwerpen en programmeren tot kunstmatige intelligentie en werken met techniek – het eLAB laat zien hoe leuk en laagdrempelig experimenteren kan zijn.
Data Open Ochtenden najaar 2025:
Donderdag 4 september
Donderdag 9 oktober
Donderdag 6 november
Donderdag 4 december
Toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.
Het eLAB in Bibliotheek Veendam is dé plek waar jong én oud samen leren, ontdekken en creëren. Of je nu komt voor inspiratie, om nieuwe vaardigheden te leren of gewoon om eens rond te kijken – je bent van harte welkom.
Meer informatie: www.groningsebibliotheken.nl/veendam
Bron: Erik Hulst, Domeinspecialist Leven Lang Ontwikkelen l eLAb, Bibliotheek Veendam
Catharina Glazenburg