Ontdek het eLAB – De creatieve maakplek van Bibliotheek Veendam

VEENDAM – Bibliotheek Veendam nodigt alle jonge makers van 6 tot 14 jaar uit om hun creativiteit te ontdekken in het eLAB, de plek waar techniek en fantasie samenkomen. Elke woensdagmiddag staat er een nieuwe, verrassende workshop klaar, van wiskundige kunst tot bouwen met Strawbees.
Programma september 2025:
- Maak Magie met Touw & Meetkunde – woensdag 3 september, 14.30 – 16.00 uur
Ontdek de wiskunde achter kunst en maak je eigen kleurrijke geometrische string-art.
Vooraf inschrijven verplicht.
- Ontcijfer de Geheime Code – woensdag 10 september, 14.30 – 15.30 uur
Teken, puzzel en ontdek hoe jouw mini-tekening verandert in een geheim kunstwerk.
Vooraf inschrijven verplicht.
- Bouw & Ontdek met Strawbees – woensdag 17 september, 14.30 – 15.30 uur
Bouw ingenieuze constructies met rietjes en connectors en leer spelenderwijs over ontwerpen en techniek.
Vooraf inschrijven verplicht.
- Creatieve Verrassing! – woensdag 24 september, 14.30 – 16.00 uur
Op deze middag kun je zelf iets bijzonders maken – de precieze invulling blijft nog even een verrassing! Houd daarom de agenda op www.groningsebibliotheken.nl/veendam in de gaten voor de laatste informatie.
Toegang: gratis
Het eLAB in Bibliotheek Veendam is dé plek voor kinderen die willen experimenteren, ontwerpen en bouwen. Van programmeren met robots tot het maken van lichtgevende kaarten – elke maand is er een nieuw programma vol creatieve uitdagingen.
Meer informatie en inschrijven: www.groningsebibliotheken.nl/veendam
Bron en foto’s: Erik Hulst, Domeinspecialist Leven Lang Ontwikkelen l eLAB, Bibliotheek Veendam
Catharina Glazenburg