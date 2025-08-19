Onvergetelijke dag in Drouwenerzand voor deelnemers Spelweek Boven Pekela

BOVEN PEKELA, DROUWENERZAND – Met 125 kinderen en 40 vrijwilligers trok de Spelweek dinsdag naar attractiepark Drouwenerzand. Al in de bus zat de stemming er goed in en eenmaal aangekomen werd er volop gelachen, gegild, gespeeld en natuurlijk heerlijk gegeten. Het zonnige weer maakte de dag compleet: een onvergetelijk vakantie-uitje voor jong én oud.
Startsein in De Riggel
De feestelijke week begon maandag al met een bijzondere opening. Burgemeester Jaap Kuin en kinderburgemeester Lieke Oppewal staken samen een fakkel aan waarmee het Spelweek-vuur werd ontstoken. Daarmee gaven zij het officiële startsein voor een week vol activiteiten in De Riggel.
Bomvol programma
Voor de 125 deelnemende kinderen staat er deze week nog veel meer leuks op de planning: hutten bouwen, een hindernisbaan met luchtkussens en waterglijbanen, een sprookjestocht, een talentenfestival én een spannende spooktocht.
De Spelweek is een vaste traditie in Boven Pekela en wordt ieder jaar in de laatste week van de zomervakantie georganiseerd. Dankzij de inzet van een grote groep vrijwilligers beleven de kinderen telkens weer een onvergetelijke afsluiting van hun vakantie.
Vorig jaar werd de organisatie nog beloond met een gemeentelijke erepenning voor hun inzet. Toen leek het programma even in gevaar door een omgewaaide feesttent, maar uiteindelijk kon alles toch doorgaan. Ook dit jaar staat één ding vast: de Spelweek zorgt weer voor een week vol plezier en mooie herinneringen.
Bron en foto’s: Esther Boekholt
Catharina Glazenburg