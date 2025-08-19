Open Monumentendagen (OMD) gemeente Westerwolde

WESTERWOLDE – In het weekend van zaterdag 13 en zondag 14 september a.s. staan in het mooie Westerwolde de deuren van veel verschillende monumenten voor u open. U bent van harte welkom een kijkje te komen nemen en deel te nemen aan activiteiten die op diverse plekken in/ bij de monumenten worden georganiseerd. In totaal doen zo’n 30 gebouwen in Westerwolde mee aan dit landelijke evenement.



Monumenten

Het Open Monumentendag (OMD) Comité Westerwolde heeft zich ingespannen om een afwisselend programma te ontwikkelen rondom het landelijk thema: Erfgoed & Architectuur – Gebouw(d) om te blijven. Dit thema heeft het Comité Westerwolde vertaald naar extra aandacht voor 2 bouwstijlen: de

Amsterdamse School (gericht op Ter Apel en haar oude Rijks HBS gebouw) en het Eclecticisme (een in de 2e helft van de 19e eeuw populaire stijl, waarbij elementen uit verschillende historische bouwstijlen werden gecombineerd in één gebouw. Deze stijl is in het bijzonder vertegenwoordigd in Bellingwolde met haar indrukwekkende boerderijenboulevard). De meeste monumenten zijn opengesteld van 11:00 tot 17:00 uur. Veel dorpskerken zijn eveneens geopend, maar dan uitsluitend op de zaterdag.



Activiteiten en demonstraties

Een diversiteit aan activiteiten en demonstraties zorgen voor de nodige variatie tijdens het Open Monumentenweekend in Westerwolde. Zo zijn er demo’s van diverse ambachten, zoals spinnen en bezembinden (Molen ‘de Korenbloem’ van Vriescheloo), boerenambachten zoals vlegeldorsen

en waaieren (Boerderij Ter Borg nabij Sellingen). U kunt diverse kerken bezoeken en hier genieten van muziek (orgelspel; optreden van een koperkwintet) of van de fraaie glas-in-loodramen. Genieten van natuur, rust en mooi uitzicht kan ook: laat u informeren over ecologisch tuinieren in Ter Borg waar u tevens producten kunt kopen.



Of bezoek de originele vestingwerken van Oudeschans met een museum over de geschiedenis van de vesting. Behalve historie is er ook kunst op te snuiven: in de kerk van Vriescheloo is een expositie van de schilderijen van Sacha van Aarde en in Oudeschans, naast het museum, vindt u Galerie Erica Stulp.



Wandelen

Naast het bezoeken van de monumenten is het zeker de moeite waard om te wandelen langs cultureel erfgoed en architectonische pareltjes te ontdekken. In samenwerking met Wandelen in Westerwolde zijn in de nabijheid van de monumenten 2 passende wandelroutes uitgekozen.



Meer weten? Ga dan naar www.openmonumentendag.nl of naar www.westerwolde.nl

Bron: Hélène Broekema (lid Comité OMD Westerwolde)

Catharina Glazenburg