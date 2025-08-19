Royal Avebe versterkt marktpositie met overname Solan

VEENDAM. GLOWNO – Royal Avebe heeft aardappelvlokken- en granulatenproducent Solan overgenomen. Maandag 18 augustus is de overnameovereenkomst getekend.

CEO Avebe, David Fousert: “Met Solan versnellen we de toegang tot kennis en ervaring in het verwerken van aardappelen tot vlokken en granulaten en de verkoop hiervan. We kunnen ons productportfolio uitbreiden en daarmee de groei van Avebe verder vormgeven.”

Strategie Versterken en Versnellen

De keuze van Avebe om de vlokken- en granulatenmarkt te betreden, komt voort uit de strategie Versterken en Versnellen. “De bewezen technologie, bestaande klanten en het ervaren team van Solan verwelkomen we dan ook met veel enthousiasme bij Avebe,” aldus Fousert.

Diversificatie productportfolio

Vlokkenaardappelen hebben de afgelopen jaren terrein gewonnen in de aardappelmarkt. Door vlokken en granulaten toe te voegen aan het productportfolio, vervult Avebe een groeiende wereldwijde vraag van haar klanten naar een breder en meer geïntegreerd assortiment op basis van aardappelen. Het vertrouwde merk blijft onder de naam SOLAN® bestaan onder de Avebe-paraplu. Fousert: “Klanten kunnen rekenen op één totaalaanbieder en krijgen toegang tot een completer portfolio van aardappeloplossingen. Uiteraard met de kwaliteit, service en ondersteuning vanuit Avebe zoals men dit van ons gewend is. Bovendien biedt deze overname – met onze technische expertise en ons wereldwijde netwerk – mogelijkheden om verder te innoveren binnen een completer assortiment aardappelproducten.”

Toonaangevende regionale werkgever

Solanheeft een productielocatie in het Poolse Głowno. Er zijn twee productielijnen: een vlokkenlijn en een

Granulatenlijn. Met ruim 100 medewerkers is Solaneen toonaangevende regionale werkgever. Met de overname is Avebe 100% eigenaar van Solan.

Verder ontwikkelen aardappelteelt

Solan werkt nauw samen met zo’n 140 akkerbouwers en heeft daarnaast een regionaal netwerk voor haar grondstofvoorziening. Avebe ziet goede kansen om de aardappelteelt in de regio verder te ontwikkelen. Onder andere voor veredelingsbedrijf Averis, 100% dochter van Avebe, is er potentie met het rassenpakket.

Over Royal Avebe

Royal Avebe is een coöperatie van zo’n 2.000 akkerbouwers uit Nederland en Duitsland die zetmeelaardappelen verbouwen. De zetmeelaardappelen van deze leden worden jaarlijks verwerkt tot hoogwaardige ingrediënten op basis van aardappelzetmeel en -eiwit. Al deze ingrediënten voegen wereldwijd waarde toe in humane voeding, diervoeding en industriële producten.

Bij Avebe werken zo’n 1.250 medewerkers. De productielocaties zijn gevestigd in Nederland, Duitsland en Zweden. De verkoopkantoren in de Verenigde Staten, Europa en Azië. Het hoofdkantoor staat in Veendam.

