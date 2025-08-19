Spelweek in De Riggel feestelijk geopend

BOVEN PEKELA – Burgemeester Jaap Kuin gaf gistermorgen, samen met kinderburgemeester Lieke Oppewal, het officiële startsein voor de Spelweek in De Riggel. Met een fakkel ontstaken zij het vuur waarmee de feestelijke week werd geopend.
De komende dagen staat er voor maar liefst 125 kinderen een bomvol programma klaar: hutten bouwen, een uitstapje naar Drouwenerzand, een hindernisbaan met luchtkussens en waterglijbanen, een talentenfestival, een sprookjestocht én een spannende spooktocht.
Ieder jaar in de laatste week van de zomervakantie wordt er in Boven Pekela een Spelweek georganiseerd. Dankzij de inzet van een grote groep enthousiaste vrijwilligers beleven de kinderen elk jaar opnieuw een onvergetelijke tijd.
Vorig jaar ontving de organisatie van de Spelweek een gemeentelijke erepenning als waardering voor hun werk. Toen was het nog even spannend of de activiteiten door konden gaan, nadat de feesttent omwaaide. Door hun inzet is dat uiteindelijk toch gelukt.
Bron: Gemeente Pekela
Foto’s: Gemeente Pekela en Esther Boekholt
Catharina Glazenburg