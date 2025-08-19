Vergrijzing en gebrek aan grond bemoeilijken instroom nieuwe deelnemers bij Shetlandpony-keuringen

ONSTWEDDE – Bij de jaarlijkse premiekeuring van het Nederlands Shetland Pony Stamboek in Onstwedde werden zaterdag zo’n 150 pony’s gekeurd. Toch maakt voorzitter Piet Feikens van NSPS Groningen zich zorgen. Volgens hem staat de deelname aan dit soort evenementen onder druk door de vergrijzing binnen de verenigingen en het gebrek aan beschikbare grond voor jongere liefhebbers.
“Je ziet in alle verenigingen vergrijzing, en dat is jammer,” zegt Feikens. “De jeugd kan vaak niet zomaar een stukje land huren. Als organisaties als Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten daar wat soepeler mee omgingen, zouden meer mensen een pony kunnen houden en meedoen aan keuringen.”
Serieuze voorbereiding
Hoewel de pony’s klein van stuk zijn, gaat er veel werk in hun voorbereiding zitten. Eigenaren besteden uren aan het poetsen, wassen en trainen van de dieren. De jury beoordeelt de dieren onder meer op bouw, conditie en beweging. “Shetlandpony’s zijn soms een beetje bazig,” vertelt Feikens, “maar ze zijn ook ontzettend kindvriendelijk en kunnen zomer en winter buiten staan.”
Passie en ervaring
Onder de deelnemers bevonden zich bekende gezichten. Arend Klaasens houdt zich al vijftig jaar bezig met Shetlandpony’s. Peter de Wit, die vorig jaar nog algemeen veulenkampioen werd, is al veertig jaar actief. Hun inzet laat zien dat de traditie sterk leeft, al wordt de groep deelnemers kleiner.
Ondanks de zorgen blijft de premiekeuring in Onstwedde een vast onderdeel van de regionale kalender. Maar volgens de voorzitter is het belangrijk dat er nieuwe instroom komt, zodat ook in de toekomst voldoende mensen meedoen aan deze wedstrijden.
Malou Vos