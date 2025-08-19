VLAGTWEDDE – Afgelopen zondag 17 augustus is bij de afsluiting van de Strijd de Besten (onderdeel
van de Week der Besten) een verkeersregelaar aangereden. Het incident vond plaats tussen 17:50 uur en 18:30 uur op de hoek Schoolstraat en Kerkstraat.
“Een motorrijder is hierbij bewust en vol gas op de verkeersregelaar ingereden en heeft vlak hierna ook nog een poging gedaan om op het publiek in te rijden. De dader kon gelukkig binnen een half uur opgepakt worden door politie en is overgebracht naar het cellencomplex in Groningen voor verdere afhandeling van deze zaak” vertelt Verkeersgroep Oldambt.
Hoewel zich al enkele getuigen hebben gemeld bij politie, doen zij een dringend verzoek aan getuigen om zich bij politie te melden. Ook verzoeken ze mensen die beeldmateriaal (video/foto) van het incident hebben zich te melden bij politie.
Naar omstandigheden gaat het goed met de verkeersregelaar, zij is er met wat schrammen vanaf gekomen, maar heeft hiernaast veel psychische klachten overgehouden aan dit incident.
Bron: Verkeersgroep Oldambt
Catharina Glazenburg