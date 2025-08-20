‘Als het water spreekt’ komt terug op 2, 3 & 4 september

HONGERIGE WOLF – Deze zomer tijdens Festival Hongerige Wolf stond ‘Als het water spreekt’ al op het festivalprogramma. Een bijzondere kennismaking met het weidse landschap en de geschiedenis rond Hongerige Wolf waarin wetenschap, verbeelding en dans elkaar ontmoeten in een voorstelling over samenleven met water. Begin september speelt deze locatievoorstelling nog drie keer.
Tijdens dit drieluik krijg je een inkijkje in de bevindingen van de Wageningen Universiteit die voortvloeiden uit hun onderzoek naar hoe mensen het ervaren om te leven met en naast het water. Zij deden onderzoek over de hele wereld, alsmede in het Oldambt.
Neem je deel aan de indringende audiobeleving De Stem van de Kolk over de dramatische doorbraak van dijken, het ontstaan van kolken, en de verhalen die nog altijd aan het water kleven. Een reis door tijd en terrein rond de Egyptische dijk.
Beleef je de dansvoorstelling What Doesn’t End In Water Ends In Light gebaseerd op het landschap en het onderzoek. Een fysieke en artistieke verkenning van de spanning tussen weerstand en overgave, tussen mens en stroom.
‘Als het water spreekt’ vindt plaats op 2, 3 en 4 september
Tijd: 19:15-20.30 (inloop v.a. 19.00)
Locatie: Stadspolder 21 Drieborg (vlakbij Hongerige Wolf)
Er kunnen maximaal 50 personen deelnemen aan de voorstelling.
Bron: Joelie Stork
Catharina Glazenburg