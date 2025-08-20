Focusflitser registreert telefoongebruik op provinciale en gemeentelijke wegen

GRONINGEN – Het Openbaar Ministerie handhaaft sinds 13 augustus op het vasthouden van mobiele apparaten tijdens het rijden in de provincie Groningen. De zogenaamde focusflitser is geplaatst langs de Rijksstraatweg in Haren. De verplaatsbare flitser wisselt in de loop van dit jaar ook op drie andere locaties langs provinciale en gemeentelijke wegen.
Een appje beantwoorden, social media checken of navigatie aanzetten: uit onderzoek blijkt dat 75% van de automobilisten wel eens de telefoon gebruikt achter het stuur. Om afleiding tijdens het rijden tegen te gaan, zet het OM 50 speciale flitsapparaten in door het hele land.
Flitser rouleert op 4 locaties
De focusflitser staat nu op de Rijksstraatweg in Haren, tussen de Dilgtweg en de Botanicuslaan. Weggebruikers in de provincie Groningen kunnen de flitser in de loop van dit jaar op drie andere plekken tegenkomen. A.G. Wildervanckweg (N366) ter hoogte van Stadskanaal Eemshavenweg (N46) ter hoogte van Zuidwolde Sint Petersburgweg in Groningen, tussen Ring Oost en de woonschepenhaven.
Focusflitser registreert alleen telefoongebruik
De focusflitser staat ongeveer twee maanden op dezelfde plek, wordt daarna verplaatst en keert later terug. De focusflitser controleert 24 uur per dag op bellen en appen achter het stuur. De foto’s worden automatisch doorgestuurd naar het Centraal Justitieel Incassobureau. Daar controleert een boa of iemand echt een overtreding heeft begaan. De boete voor de kentekenhouder bedraagt 430 euro.
Verkeershandhaving
Deze manier van verkeershandhaving is een aanvulling op bestaande verkeerscontroles, zoals vaste flitsers, mobiele radars en de MONOcam. Sinds 2023 staan er ook mobiele flitspalen (flexflitsers) in de provincie die controleren op de maximumsnelheid.
Rij MONO en kom veilig thuis
Het handhaven versterkt de boodschap van de landelijke MONO-campagne van het Rijk, die is opgezet om het aantal verkeersdoden en gewonden, veroorzaakt door het gebruik van social media in het verkeer, terug te dringen.
Bron: Provincie Groningen
Catharina Glazenburg