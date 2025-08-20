KinderFeestWeek-organisatoren Jan en Ada Hollander verrast met lintje

Westerwolde Weerbericht van: woensdag 20 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WOLKEN EN ZON | GEMIDDELDE TEMPERATUREN

Er is eerst nog veel bewolking met maar af en toe een gaatje in de bewolking, maar in de loop van de dag komen er bredere opklaringen en in de namiddag en vanavond is het vrij zonnig. Er staat een zwakke tot matige wind uit noordoost tot noord en de maximumtemperatuur voor vandaag is ongeveer 23 graden. Dat is ook de maximumtemperatuur die we gisteren hadden.

Vannacht is er weinig wind en het is dan vrij helder, minimumtemperatuur rond 11 graden. Morgen neemt de bewolking toe en in de middag en avond is er kans op een kleine bui, maximum morgen rond de 20 graden.

Ook vrijdag is er wel een beetje zon maar ook dan is er kans op een kortdurende bui, maximum vrijdag rond 19 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. In het komende weekend is het rustig met weinig wind. Maximumtemperaturen in het weekend rond 20 graden en afwisselend zon en bewolking. Het is dan dus droog en voor het midden van de volgende week is er ook maar weinig of geen regen te verwachten.