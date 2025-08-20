KinderFeestWeek-organisatoren Jan en Ada Hollander verrast met lintje

NIEUWE PEKELA, VEENDAM – Jan en Ada Hollander uit Nieuwe Pekela zijn vanmorgen verrast met een Koninklijke Onderscheiding. Dat gebeurde in recreatiegebied Borgerswold in Veendam tijdens de traditionele KinderFeestWeek van Veendam.
Jan (60) en Ada Hollander (62) zijn de initiatiefnemers en al meer dan twintig jaar geheel belangeloos de drijvende krachten van het evenement, waar zo’n 300 kinderen en een kleine 150 vrijwilligers jaarlijks veel plezier aan beleven.
Jan is de gedreven organisator, die zo’n 2000 uur per jaar in de KinderFeestWeek steekt. Ada is het creatieve brein van het succesvolle evenement, dat in de laatste week van de zomervakantie wordt gehouden. Ada schrijft vanaf het begin zelf de toneelstukken en regisseert met hart en ziel de jonge toneelspelers om die stukkentijdens de feestweek goed op de planken te brengen.
Het Pekelder paar biedt naast hun eigen kinderen en kleinkinderen ook al meer dan 20 jaar een warm thuis aan pleegkinderen met een beperking. Met al hun ervaringen hielpen zij zorgaanbieder Cosis ook met het opzetten van gezinshuizen.
Burgemeester Jaap Kuin speldde Jan en Ada Hollander het meer dan verdiende lintje op.
Bron: Gemeente Pekela
Foto’s: Peter Panneman en Gemeente Pekela
Catharina Glazenburg