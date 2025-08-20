DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Dinsdagavond is tussen 19.00 en 19.50 uur aan de Am Kamp, ter hoogte van huisnummer 12, een geparkeerde zwarte VW Touran aangereden. De wagen heeft schade aan het voorste spatbord aan de bestuurderszijde. De dader reed vervolgens door zonder acht te slaan op de schade, die enkele duizenden euro’s bedraagt.
Op maandag 18 augustus, tussen 20.45 en 21.15 uur, raakte een Porsche Panamera beschadigd. Deze stond geparkeerd in een parkeervak aan de Splitting Links, vlakbij huisnummer 16. Volgens de eerste bevindingen heeft een nog onbekende bestuurder van een witte bestelbus, die eerder naast de Porsche geparkeerd stond, de auto vermoedelijk beschadigd tijdens het wegrijden. De bestuurder reed vervolgens door. De schade bedraagt circa € 4.000,-.
De politie Papenburg verzoekt getuigen contact op te nemen 04961 9260.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
