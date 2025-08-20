Landschapslezen tussen Hunze en Drentsche Aa

NOORDLAREN – Stap op de fiets en ontdek hoe het landschap tussen de Hunze en de Drentsche Aa zijn verhaal vertelt. Tijdens deze gevarieerde fietsexcursie reizen we door tijd en terrein – van de weidse openheid van het Hunzedal naar de beslotenheid van het kleinschalige Hondsruglandschap.
Zaterdag 13 september 2025 | 10.00 – ca. 17.00 uur | ca. 25 km
Startlocatie: haventje van Noordlaren, Lageweg 8a (naast de Bartholomeuskerk)
Onderweg verkennen we sporen van maar liefst 5000 jaar menselijke aanwezigheid: een hunebed, grafheuvel, eeuwenoude karrensporen, een gaaf esdorp, en een golvend heideveld met een opvallende gracht als litteken van het verleden. Ook bezoeken we een bos dat ooit akkerland was, nu het domein van das, vos, ree en marter.
We dalen af naar het schilderachtige stroomdal van de Drentsche Aa en bereiken zelfs de oever van de beek – misschien treffen we daar sporen van de bever aan. Zowel in het beekdal als op de Hondsrug passeren we oude vennen, gevormd in ijzige omstandigheden aan het einde van de voorlaatste ijstijd. De gidsen helpen je het landschap te ‘lezen’ aan de hand van tijdlagen, geologie en cultuurgeschiedenis. Want: je gaat het pas zien als je het doorhebt.
Praktisch:
– Neem je eigen fiets mee
– Aanmelden verplicht via: drentscheaa@ivn.nl
– Deelname is gratis
– Na afloop is er gelegenheid tot het geven van een vrijwillige bijdrage aan het Gebiedsfonds Drentsche Aa
Bron: Nationaal Park Drentsche Aa
Catharina Glazenburg