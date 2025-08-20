Spectaculaire woensdag bij de Kinderspelweek in Boven Pekela

BOVEN PEKELA – Boven Pekela beleefde woensdag een onvergetelijke dag tijdens de jaarlijkse Kinderspelweek. Zowel in de ochtend als in de middag stond plezier centraal en genoten de kinderen van een programma vol avontuur en gezelligheid.
Het hoogtepunt van de dag was het spectaculaire waterspektakel. Met grote, kleurrijke luchtkussens en een overvloed aan schuim konden de kinderen zich helemaal uitleven. Daarnaast zorgde een spannende voetbalcompetitie voor sportieve strijd en veel enthousiasme langs de zijlijn.
Een bijzonder moment vond plaats toen de langste stoepkrijttekening van heel Pekela werd gemaakt – een recordpoging die met succes werd volbracht. Om dit feestelijke moment extra glans te geven, bracht de ‘Koningin van Groningen’ een verrassend bezoek. In haar opvallende Rolls Royce, vergezeld door chauffeur en beveiliging, bewonderde zij de kleurrijke creaties en bevestigde ze het behaalde record.
Voor de kinderen was dit ‘Koninklijk’ bezoek een ervaring om nooit te vergeten – een herinnering die ongetwijfeld nog jarenlang zal worden gekoesterd.
Bron en foto’s: Esther Boekholt
Catharina Glazenburg