Architectuur ontdekken voor jong en oud: Open Monumentendag Oldambt op 13 en 14 september

OLDAMBT – In het weekend van 13 en 14 september 2025 vindt de Open Monumentendag weer plaats. In het Oldambt zijn er in dit weekend achttien monumenten gratis te bezoeken en staat het thema ‘architectuur’ centraal.
De Open Monumentendag in de gemeente Oldambt wordt jaarlijks georganiseerd door het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt, samen met de trotse monumenteigenaren en beheerders in de regio. Het CHC Oldambt: “Het Oldambt verrast met zijn architectuur: van de statige Oldambtster boerderijen tot het neoclassicisme. Dit willen we graag laten zien aan jong en oud.”
Ook dit jaar is er weer van alles te beleven. Ga op pad met de mini Oldambtster architectuurgids in onze folder of ga met het hele gezin op ontdekkingstocht om architectonische details op te sporen met zoekplaatjes. Of duik in de wereld van de middeleeuwse kerkarchitectuur met de autoroute “Romanogotiek rondom de Dollard”. En voor wie liever fietst, biedt Stichting Landschap Oldambt een routebeschrijving aan voor een fietstocht langs monumenten, verkrijgbaar bij het Museum Stoomgemaal
Winschoten.
Kijk voor meer informatie en een overzicht van monumenten, activiteiten en de folder op de website van het CHC Oldambt door onderstaande QR-code te scannen of ga naar www.chcoldambt.nl/projecten.
Bron: Ydwer Hoekstra
Catharina Glazenburg