Beleefdag Smeerling met volop leuke activiteiten in en rond buurtschap met beschermd dorpsgezicht

SMEERLING – Beschermd dorpsgezicht Smeerling en de omgeving van Eemboerveld en Metbroek tot Ter Wupping en Wessinghuizen, het is er prachtig en er is veel te ontdekken. Op woensdag 3 september is er ook nog eens heel veel te beleven, zowel op de fiets en wandelend als in en rond Gasterij Natuurlijk Smeerling.

“We hoorden vaak de opmerking dat er in de periode kort na de zomervakantie op doordeweekse dagen zo weinig te beleven is. Daarom hielden wij vorig jaar voor het eerst de Beleefdag Smeerling. Hiermee willen wij ons pittoreske buurtschap met beschermd dorpsgezicht en de zeer fraaie omliggende omgeving van Westerwolde in de schijnwerpers zetten. Dat werd een succes, er kwamen veel bezoekers. Daarom is er op woensdag 3 september de tweede editie ”, vertelt uitbater van Gasterij Natuurlijk Smeerling Margriet Nieuwenhuis.

Activiteiten

Tijdens de Beleefdag zijn er diverse activiteiten waarbij beleving centraal staat. Zo is oude ambachtenorganisatie Onstwedder Gaarv’n aanwezig met een veldoven. In deze houtgestookte oven bakken de bakkers op authentieke wijze heerlijke, rijk gevulde broden met en zonder rozijnen. De nog warme broden gaan daarbij vanaf 10.00 uur direct in de verkoop. Ook toont Onstwedder Gaarv’n drie ambachten die te maken hebben met de Saksische boerderijen zoals die in Smeerling te zien zijn. Denk hierbij aan het binden van strodokken die vroeger werden gebruikt bij het leggen van daken.

Roege Wilt

Zo is in het voorhuis van de Gasterij – Halminghs Hoes – de Roege Wilt tentoonstelling te bewonderen, met artistieke foto’s die Mirella Wever maakte van personages uit de vertelling van mythische schobbejak Roege Wilt, die volgens de overlevering ooit leefde rond de Roege Baarg. Ook is het terras van de Gasterij open, waar bezoekers kunnen genieten van onder meer diverse lekkernijen uit eigen keuken zoals broodje Verrassend Gezond, mosterdsoep en huisgemaakte taart.

Verder kan iedereen die op de fiets komt of een fiets meebrengt deelnemen aan een 24 kilometer lange fietstocht rondom Smeerling. Starten kan tussen 10.00 en 14.00 uur bij Gasterij Natuurlijk Smeerling. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.

Broden, honing en waterbuffels

Buffelfarm Meems uit Onstwedde verzorgt een presentatie over het houden van waterbuffels met diverse waterbuffelproducten, zoals waterbuffelijs- en vlees. Als de weersomstandigheden het toelaten zal er een levende waterbuffel te zien en te aaien zijn. Dagbesteding Het Kraaiennust uit Vlagtwedde is aanwezig om te laten zien wat de deelnemers zoal maken. Imker Van Maurik uit Bourtange presenteert het verhaal van de imker en het houden van bijen. Ook wordt er in Bourtange geslingerde honing verkocht.

Wandelingen en rondleiding

Tijdens de beleefdag kunnen bezoekers diverse korte wandelingen maken. Zo is er een podcastwandeling met het verhaal van de Saksische boerderijen in dit beschermde dorpsgezicht. Ook is er de Aaltje Wandeling waarin het verhaal van Smeerling uit de oudheid wordt verteld door middel van zeer moderne techniek: door middel van QR-codes scannen op de smartphone. Stichting Smeerling Metbroek aanwezig in het voorhuis voor informatie en het beantwoorden van vragen over het beschermd dorpsgezicht.

Verder is er een rondleiding door het authentiek gerestaureerde Halminghs Hoes, het voorhuis van de boerderij waarin ook Gasterij Natuurlijk Smeerling is gevestigd. Een gids vertelt daarbij over de markante bouwstijl, diverse authentieke elementen in het huis en de restauratie ervan, enkele jaren geleden.

Beleefdag Smeerling aan Smeerling 15 in Onstwedde begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De toegang en parkeren zijn gratis.

Bron: Jan Johan ten Have

Catharina Glazenburg