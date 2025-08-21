ONSTWEDDE – De voorbereidingen van de 44e editie van het Oogstfeest Onstwedde zijn in volle gang
Komende zaterdag is er weer een Oogstfeest in Onstwedde.
Vanmorgen waren de vrijwilligers al op tijd aanwezig en werd o.a. de steenoven aangestoken voor het bakken van de broden, het opstoken voor het bakken duurt 8 uur.
Ook het beslag voor de spekdikken werd aangemaakt en de grote schuur van de stichting werd in gereedheid gebracht voor het evenement.
Het is de 434e editie van het door Onstwedder Gaarv’n georganiseerd evenement met oude ambachten, oogstmarkt, oldtimershow en natuurlijk de inmiddels traditionele boerenboeldag.
Verder is er een grote oldtimershow, een braderie met vlooienmarkt, shows met honden en diverse kinderactiviteiten.
Ook staat een prachtige maquette van een melkveeschuur.
Henk Tipker uit Alteveer toont de 1:32 schaalmodel van deze schuur. Na maar liefst veertien jaar rondde hij onlangs de bouw af.
Bijzonder bij dit evenement is dat men gratis kan parkeren op het grote parkeerterrein nabij de hoofdingang van het Evenemententerrein. De verwijsborden naar het Evenemententerrein geven duidelijk aan waar u kunt parkeren.
Ook is er vervoer van en naar de parkeerplaats met een pendelhuifkar en ook dat is helemaal gratis.
Om 10.00 uur is de officiële opening en die zal worden gedaan door burgemeester Klaas Sloots van de gemeente Stadskanaal.
Verkoop van broden en spekdikken op vrijdag
Onstwedder Gaarv’n geeft vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur iedereen de kans om spekdikken, volgens grootmoeders recept gebakken, en broden uit een houtgestookte veldoven te kopen. Spekdikken en broden vooraf bestellen, kan helaas niet.
Geert Smit
