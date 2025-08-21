‘Erken palliatief terminale zorg als volwaardige specialisatie’

REGIO – Mensen die hun laatste levensdag thuis willen doorbrengen, kunnen een beroep doen op palliatief terminale thuiszorg (PTZ). Het aanbod van PTZ staat echter sterk onder druk. Dit door onder meer strenge eisen van verzekeraars, beperkte bekostiging, personeelstekorten en gebrek aan formele erkenning. Om dit op te lossen, pleiten de PTZ-organisaties Carethuis en BQR-zorg voor erkenning van PTZ als volwaardige specialisatie binnen de zorg. Dit staat in hun onderzoeksrapport ‘Palliatief terminale thuiszorg, specialisme of onderdeel wijkverpleging?’

Thuiszorg in de laatste dagen van een mensenleven (PTZ) is er voor een waardig levenseinde, verlichting van lijden en het beschermen van de laatste wensen van mensen. Binnen het huidige zorgsysteem valt dit onder reguliere wijkzorg. Daardoor krijgt PTZ te weinig erkenning, te weinig financiële ruimte en is te afhankelijk van toevallige lokale regelingen. BQR-zorg en Carethuis willen daarom meer ruimte voor zorg op maat en minder belemmerende doelmatigheidsbeperkingen.

Volwaardig specialisme

In dat kader pleiten beide zorgorganisaties voor erkenning van PTZ als volwaardig specialisme. Dan kan hiervoor uniforme bekostiging opgezet worden die ruimte biedt voor de broodnodige specialistische inzet. “Palliatief terminale thuiszorg is meer dan het bieden van zorg in de laatste levensfase. Het vraagt om vakmanschap, snelheid en emotionele draagkracht, zegt bestuurder Ingeborg Querner van BQR-zorg en Carethuis. “Met de juiste erkenning, passende bekostiging en professionele borging kan PTZ structureel beschikbaar blijven voor iedereen die thuis wil sterven, met waardigheid en regie tot het einde.”

Onder druk

Volgens beide zorginstellingen wijkt PTZ fundamenteel af van wijkverpleging. “Het is in de praktijk een specialisme met eigen processen en zorgverleners die 24/7-beschikbaar moeten zijn en over aanvullende competenties moeten beschikken”, licht Querner toe. “Wij zeggen zeker niet dat reguliere wijkteams geen PTZ kunnen leveren. Wel is daarvoor specialistische ondersteuning en een aangepaste organisatie vereist. Door het ontbreken hiervan, kunnen veel wijkteams geen PTZ bieden en staat het aanbod onder druk.”

Erkenning

Carethuis en BQR-zorg zijn voorlopers in aanbod en innovatie voor instandhouding en verbetering van PTZ, onder meer door innovaties. Daarom gaan zij op de barricades voor erkenning van toereikende zorg aan huis voor mensen die de laatste dagen van hun leven in hun eigen vertrouwde omgeving willen doorbrengen.

“Structurele borging van deskundigheid, kwaliteit, bereikbaarheid en vergoeding is essentieel. Dat vraagt om beleidsmatige erkenning, passende tarieven, ketensamenwerking en innovatie”, zegt Querner. “Wie PTZ reduceert tot reguliere wijkverpleging doet zowel stervenden, naasten als zorgverleners tekort. Als samenleving hebben we de plicht om de laatste levensfase met dezelfde professionaliteit en waardering te omringen als elke andere fase van zorg. Dat begint met erkenning van PTZ als volwaardig specialisme, mét een passend bekostigingssysteem dat recht doet aan de inzet, deskundigheid en menselijke waarde die deze zorg vraagt.”

Het rapport ‘Palliatief terminale thuiszorg, specialisme of onderdeel wijkverpleging?’ is op aanvraag kosteloos beschikbaar via info@carethuis.nl.

Bron: Ten Have Tekst

Catharina Glazeneburg