Gewonde bij ongeval Rondweg Winschoten

Westerwolde Weerbericht van: donderdag 21 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WOLKEN EN ZON | GEMIDDELDE TEMPERATUREN

Het begin is vandaag vrij mooi met flinke zonnige perioden en een paar wolkenvelden. Vanmiddag en vanavond is er meer bewolking en later vandaag zou er ook een kleine bui kunnen ontstaan. Het wordt vanmiddag ongeveer 21 graden en er staat een matige noordenwind: windkracht 3 tot 4 en vanmiddag bij vlagen windkracht 5.

Vannacht is het wisselend bewolkt met minima rond een graad of 11 en kans op wat lichte regen. Morgen is er ook een redelijke op een paar buien en dan is het iets vaker bewolkt dan dat er opklaringen zijn. Maximum morgen rond 19 graden en dan een matige wind uit het noordwestenwind (windkracht 2 tot 4).

Zaterdag is het niet veel anders met een enkele bui en vrij vaak bewolking en wat zon, de zondag geeft iets meer zon. En dan is het ook droog. Maximum zaterdag 18 of 19 graden, zondag rond de 20 graden. De minimumtemperaturen liggen in het weekend tussen 8 en 10 graden, net als afgelopen nacht.

Na het weekend is het vrij zonnig met 20 tot 24 graden, maar vanaf woensdag is er kans op een bui.