Gewonde bij ongeval Rondweg Winschoten

WINSCHOTEN – Bij een ongeval op de Oostelijke Rondweg (N367) in Winschoten is vanmiddag een persoon gewond geraakt.
Het ongeval gebeurde rond kwart over vijf. Brandweer Winschoten, politie, meerdere ambulances en de traumahelikopter kwamen ter plaatse.
Door onbekende oorzaak waren er twee personenauto’s tegen elkaar gebotst. Een van de wagens vloog daarna over de kop. De bestuurder is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.
De twee inzittenden van de andere auto kwamen met de schrik vrij.
De weg is enige tijd wegens bergingswerkzaamheden afgesloten geweest. Berger Fruitema kwam ter plaatse om de auto’s af te voeren.
Bron: 112groningen
Catharina Glazenburg